انت الان تتابع خبر مدير مكتب انتخابات القادسية للسومرية: مؤشرات إيجابية للإقبال على الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مدير مدير مكتب انتخابات القادسية فارس العطية، اليوم الجمعة، أن المؤشرات إيجابية للإقبال على الانتخابات.
وقال العطية في حديث لـ السومرية، إن "تم افتتاح كافة مراكز التصويت الخاص"، لافتا الى انه "تم تامين كافة المحطات وتم استقبال المصوتين".
واشار الى انه "تم تفويج المصوتين على مراحل لتفادي الزحام والخروقات الامنية"، مستدركا "يجب جلب مستسمك عسكري مع بطاقة الناخب ولابد من وجود هوية تعريفية اخرى للناخب".
واشار الى انه "تم تفويج المصوتين على مراحل لتفادي الزحام والخروقات الامنية"، مستدركا "يجب جلب مستسمك عسكري مع بطاقة الناخب ولابد من وجود هوية تعريفية اخرى للناخب".