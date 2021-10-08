مدير مكتب انتخابات القادسية للسومرية: مؤشرات إيجابية للإقبال على الانتخابات

وقال العطية في حديث لـ السومرية، إن "تم افتتاح كافة مراكز التصويت الخاص"، لافتا الى انه "تم تامين كافة المحطات وتم استقبال المصوتين".

واشار الى انه "تم تفويج المصوتين على مراحل لتفادي الزحام والخروقات الامنية"، مستدركا "يجب جلب مستسمك عسكري مع بطاقة الناخب ولابد من وجود هوية تعريفية اخرى للناخب".

