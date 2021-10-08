رئيس شبكة عين يكشف للسومرية ابرز المعوقات التي رافقت التصويت الخاص

بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات سعد البطاط، اليوم الجمعة، عن معوقات واجهت منتسبي القوات الامنية خلال الادلاء باصواتهم.

وقال البطاط في حديثه لقناة السومرية، انه "تمت إعادة اكثر من 100 منتسب في محافظة الديوانية لعدم جلبهم وثيقة أخرى"، مبينا أن "هناك إجراءات تجاوزت قضية الهاتف المحمول ووصلت إلى مرحلة سحب حتى الاقلام".

وأضاف، إن "المفوضية لا تعلم بهذه الإجراءات، كونها جرت في أمكان محددة، فيما بين أن مسألة جلب الوثيقة الثانية أو المستمسك يجب أن يبلغ فيها كل ناخب".

واوضح البطاط، إن "مراقبينا بدأوا بالتوجه إلى مراكز الاقتراع"، مشيرا الى أن "الاقبال كان متفاوت من مركز إلى مركز حيث شهدت بعض المراكز اقبالا ضعيفا، في حين شهدت مراكز أخرى اقبالا واسعا وكبيرا".

وتابع، "لا يمكن التلاعب او حدوث عملية تزوير في الانتخابات حسب ماراينا اليوم، حيث إن اداء الاجهزة عالي والبطاقة البايومترية هي معلومات خاصة بالمصوت نفسه ولا يمكن التلاعب بها.

وأكد البطاط، وجود انتشار أمني كبير لحماية وتأمين الانتخابات، مشيدا بتنظيم القطعات المكلفة بتأمين مراكز الاقتراع.