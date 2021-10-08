غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية ترتطم بجسم في بحر الصين الجنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ:

كشفت مصادر دفاعية أمريكية، اليوم الجمعة، أن غواصة تعمل بالطاقة النووية ارتطمت بجسم تحت الماء في بحر الصين الجنوبي.

وأشار بيان صادر عن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ إلى أن عددا من البحارة الذين كانوا على متن الغواصة (إس.إس.كونيتيكيت) أصيبوا في الحادث، لكن إصاباتهم "ليست مهددة لحياتهم".

وأوضح البيان أن الغواصة في حالة آمنة ومستقرة وتعمل بكامل طاقتها.

يأتي هذا الحادث بالتزامن مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، بسبب ما تقوم به القوات العسكرية الصينية من غارات على منطقة دفاع جوية تايوانية.

وكانت الغواصة الأمريكية تعمل في المياه المحيطة ببحر الصين الجنوبي، بينما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها ينفذون استعراضًا للقوة بالمنطقة بمشاركة عدة دول بما فيها بريطانيا واليابان وأستراليا وكندا وهولندا.