الولايات المتحدة تعلن رغبتها في استئناف المحادثات النووية مع إيران "قريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ترغب في الاستئناف "القريب" للمحادثات النووية مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا.

وأضاف برايس -في تصريح صحفي اليوم- أن الجانب الإيراني كان قد أعلن عزمه العودة إلى مائدة المفاوضات "قريبًا".

علق المتحدث على ذلك بأن واشنطن تأمل في أن تعريف كلمة "قريبا" لدى إيران يضاهي تعريفه لدى الولايات المتحدة، معربا عن تطلع بلاده إلى استئناف المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018 كما توقفت إيران عن الامتثال بالاتفاق في عام 2019.​