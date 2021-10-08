شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 2176 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 2176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 327 ألفا و 976 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة .2554

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر بقليل من86ر39 مليون شخص، أو نحو 6ر77 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 22ر29 مليون شخص، أو 9ر56 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.