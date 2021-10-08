التنفيذ صباح الجمعة.. لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين للمرة الثالثة في 2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي:

قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشاً للتر، للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير البترول، بزيادة أسعار بنزين 80 و92 و95 جينها، 25 قرشاً بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، ولمدة 3 شهور.

وكانت الحكومة رفعت أسعار البنزين خلال يوليو الماضي، 25 قرشاً، وسبقتها زيادة مثيلة في أبريل.

وكان مصدر حكومي قال لمصراوي، أمس الخميس، إن الحكومة تتجه لزيادة أسعار البنزين، بعد الارتفاع الأخير في أسعار البترول التي تخطت 80 دولاراً للبرميل، مع انتعاش الطلب العالمي في ظل نقص المعروض.

وتشير توقعات بنوك استثمار عالمية إلى أن أسعار البترول قد تواصل الارتفاع في الفترة المقبلة، وقدر بعضهم أن السعر قد يتجاوز 100 دولار للبرميل.

وتحدد الحكومة أسعار البنزين كل ثلاثة شهور وفقا لآلية التسعير التلقائي، التي تعتمد على الأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار في السوق المحلي، وهما مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وتعمل الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وأصبحت أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة:

بنزين 80: 7 جنيهات بدلاً من 6.75 جنيه.

بنزين 92: 825 جنيه بدلاً من 8 جنيهات.

بنزين 95: 9.25 جنيه بدلاً من 9 جنيهات.

السولار: 6:75 جنيه دون تغيير.

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