صور.. نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين فى الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

افتتح الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين الدورة الاساسية للمدربين والتي تنظمها نقابة المهن الرياضية بالفيوم اعتبارا من الخميس وتستمر لمدة 6 أسابيع ويشارك فيها 50 دارسًا.

شهد حفل الافتتاح الدكتور جمال محمد على الأمين العام للنقابة ورئيس أكاديمية التدريب بنقابة المهن الرياضية والدكتور اشرف العباسى نقيب الرياضيين فى الفيوم وأعضاء مجلس النقابة صبرى برديسى احمد جمعة وأيمن فزاع ومحمود قرني. كما شهد الحفل المستشار محمد مصطفى نائب رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو

ويحاضر فى الدورة نخبة من أساتذة التدريب من أعضاء هيئة أكاديمية التدريب فى النقابة من بينهم الدكتور فتحي ندا والدكتور جمال محمد على والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم والدكتور أشرف العباسى وكيل كلية التربية الرياضية بالفيوم.

خلال كلمته أعلن الدكتور فتحى ندا إطلاق اسم الدكتور أسامة رشوان النقيب السابق للرياضيين بالفيوم على الدورة والتي تحمل رقم 439، وأكد أن هذا يأتي تخليدا لذكرى رجل قدم الكثير للرياضة والرياضيين على مستوى العمل النقابي بالإضافة إلى كونه حقق بطولات عديدة لمصر فى لعبة رفع الأثقال.

تناول الدكتور فتحي ندا فى محاضرته الأولى للدارسين فسيولوجيا التدريب الرياضى كما يحاضر الدكتور جمال محمد علي غدا السبت عن المدرب والأساليب العلمية فى التدريب.