لافتتاح مسجد الروضة.. وصول وزير الأوقاف والمفتي إلى مطار شرم الشيخ -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مساء الخميس إلى مطار شرم الشيخ الدولي، استعدادا لافتتاح مسجد الروضة بمدينة الطور، وذلك على هامش احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ٤٨ لانتصار أكتوبر.

وكان في استقبالهما اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يجري افتتاح مسجد الروضة بمدينة طور سيناء، الذي جرى إنشاؤه على غرار الأزهر الشريف، ويعد أكبر مساجد المدينة من حيث المساحة، وسيلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد في الإسلام"، إضافة إلى نقل صلاة الجمعة عبر الهواء مباشرة.