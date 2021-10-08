قرار جديد لمحافظ المنيا بشأن العثور على لقاحات كورونا بجوار ترعة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور بعض أهالي قرية "إبشاق"، التابعة لمركز بني مزار، على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وقال مصدر أمني، في تصريحات له اليوم الخميس، إن أجهزة الأمن داخل مركز بني مزار، تلقت إخطارا من أهالي قرية إبشاق، بالعثور على كميات من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة داخل ترعة القرية، ووسط أكوام القمامة، وأنه تم التحفظ على المضبوطات.

وقال عدد من أهالي القرية، ومنهم حسن محمد، إنه وخلال سير عدد من الأهالي، شاهدوا أكياس طبية ملقاة بجوار أكوام القمامة بجوار الترعة، وعند فتح تلك الأكياس تبين أنها لقاحات فيروس كورونا المُستجد المخصصة لتطعيم المواطنين.

وعلق الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات ل"الخليج 365"، على الواقعة، وأوضح أنه يجري التحقيق لمعرفة المتسبب فيها ووصول تلك الكميات إلى القمامة والترع.