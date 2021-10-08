شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 221 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحصت وزارة الصحة التونسية الخميس، 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في مؤشر على انحسار ملحوظ للوباء بأنحاء البلاد، في أعقاب موجة خطيرة خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.

ويشمل هذا التحديث تاريخ السادس من أكتوبر ليصبح إجمالي المصابين بالفيروس أكثر من 709 آلاف شخص فيما بلغ إجمالي الوفيات 24 ألفا و987 منذ بدء تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

وكان وزير الصحة على مرابط، صرّح في وقت سابق بوجود انفراج تدريجي للأزمة الصحية، في ظل تقلص أعداد المرضى في المستشفيات وتراجع أعداد الوفيات، فيما تراجعت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 26ر5 %، بينما تخطت في يوليو الماضي في ذروة الموجة الوبائية 30 %.

ومع تلقي تونس للملايين من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، عبر الهبات الدولية، أمكن للسلطات الصحية تطعيم أكثر من ثمانية ملايين و314 ألف شخص، من بينهم ثلاثة ملايين و973 ألف شخص، جرى تحصينهم بشكل كامل.

وتسعى تونس لتطعيم نصف سكان البلاد، مع نهاية الشهر الجاري أي ما يعادل قرابة 5ر5 مليون مواطن.