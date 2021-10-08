شكرا لقرائتكم خبر عن قائد يمني: الحوثي يتلقى ضربات موجعة في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة اليمنية، العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أن «ميليشيا الحوثي تلقت على مدى الأيام القليلة الماضية ضربات موجعة على يد الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة حريب، جنوب محافظة مأرب».

وأضاف العميد دبوان في تصريح لـ «سبتمبر نت»: إن الجيش والمقاومة الشعبية يواصلان تسطير ملاحم بطولية، مؤكدا أن قوات الجيش كسرت عشرات الهجمات التي شنتها العصابة الإجرامية، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن كبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ولفت قائد المنطقة العسكرية الثالثة إلى أن العشرات من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي سقطوا على امتداد خط المواجهات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش ورجال المقاومة، مؤكدا أن عددا كبيرا من جثث عناصرها ما زال متناثرا على جبال وشعاب مديرية حريب، ولم يتم انتشاله.

وأشاد بالدور الكبير لطيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، الذي استهدف بعدة غارات جوية مركزة تجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، ودمرتها.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: «إن الأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي، وتهديدها الخطير والمستمر لخطوط الملاحة الدولية، تؤكد أهمية ردعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية».

وأوضح أن استمرار الميليشيا في إنتاج وتصنيع الزوارق المتفجرة، واستخدام ميناء الحديدة كموقع لتجميع وتفخيخ تلك الزوارق ومنطلق لتهديد السفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية، يؤكد استغلالها «اتفاق السويد» لتنفيذ أنشطتها الإرهابية، وتهديد المصالح الدولية تنفيذا لأجندة خارجية.

وثمن الإرياني الجهود الاستثنائية التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في إجهاض العمليات الإرهابية التي تخطط لها ميليشيا الحوثي بإيعاز وتسليح خارجي، ودورها المتواصل منذ الانقلاب في حماية خطوط الملاحة وحركة التجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة أنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية المزعزعة للاستقرار، والقيام بمسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.