شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يرحب بالمبعوث الأممي الجديد للصحراء المغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، بتعيين ستيفان دي ميستورا، مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء المغربية.

وبحسب «واس»، أوضح بيان لخدمة العمل الخارجي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى المشاركة مع المبعوث الشخصي الجديد في جهوده لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون من أجل إيجاد حل وفقا لقرارات مجلس الأمن ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن «المبعوث الأممي الجديد دبلوماسي بارز ويتمتع بخبرة طويلة في المنطقة والمفاوضات الدولية، وسيسهم في إعطاء دفعة جديدة للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية».