شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يندد بقرار محكمة إسرائيلية حول «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ندد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالقرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، الذي يقضي دون وجه حق بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

وأكد العسومي في بيان نقلته «واس»، أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وتعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى، ويشكل مساسا خطيرا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين، موضحا أن هذا القرار المرفوض يمثل خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال لتهويد القدس.

وأشار البيان إلى أن رئيس البرلمان العربي وجه رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بشأن رفض هذا القرار، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين، ليس فقط في فلسطين؛ بل في العالم أجمع.