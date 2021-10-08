شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء التصويت الخاص.. والكاظمي: الانتخابات لحماية العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدلي مليون و196 ألفا و453 ناخبا عراقيا من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية، والنازحون ونزلاء السجون، اليوم الجمعة، بأصواتهم في مستهل الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى بعد غد الأحد، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنها «مسار وطني لحماية وبناء البلاد».

وكتب الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنهى مجلس النواب اليوم (أمس الخميس) فترته النيابية، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية يوم الأحد المقبل».

‏وقال: «شعبنا على امتداد الوطن الغالي، الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة».

‏وخاطب الكاظمي العراقيين: «اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية واصنعوا التغيير بإرادتكم».

وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، «إن مليونا و75 ألفا و727 من أبناء الجيش العراقي وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية سيدلون بأصواتهم في الساعة السابعة من صباح اليوم، في 595 مركزا انتخابيا تضم 2584 محطة اقتراع في التصويت الخاص».

وأشارت إلى 120 ألفا و126 من النازحين سيدلون بأصواتهم في 86 مركزا انتخابيا تضم 309 محطات اقتراع.

وشرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحديد المراكز الانتخابية وتكليف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية لتسهيل عملية التصويت قبيل إغلاق صناديق الاقتراع إلكترونيا في الساعة السادسة مساء.

وأعلن اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في تصريح صحفي، «أن جميع القوات العراقية دخلت في حالة استنفار استعدادا لإجراء الانتخابات».

ومن المنتظر أن تشهد الانتخابات مشاركة نحو 900 مراقب دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والممثليات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق لمراقبة سير العملية الانتخابية.

من جانبها، حددت مفوضية الانتخابات موعد إعلان النتائج النهائية، مشيرة إلى وجود 24 موقعا متاحا للمواطن لمتابعة العملية الانتخابية.

وقال عضو اللجنة الإعلامية للمفوضية عماد جميل محسن، لوكالة الأنباء العراقية «واع»: «إن نتائج الانتخابات النهائية ستعلن في غضون عشرة أيام».