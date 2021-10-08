شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 799 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء الخميس تسجيل 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 39 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 422 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 261 ألفا و 612 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد، أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس، بلغ 309 آلاف و 934 شخصا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و 584 حالة.