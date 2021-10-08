إصابة 33 شخصا إثر تصادم قطارين في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أصيب 33 شخصا، ليل الخميس، إثر حادث تصادم قطارين في منطقة ”مقرين“ بالعاصمة التونسية.



وذكرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في تونس أن الحادث نتج عن اصطدام ”قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض باتجاه محطة تونس، بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس والمتوقف بمحطة مقرين الرياض“.

وأضافت الشركة، في بيان لها نقلته إذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن الحادث ”أسفر في حصيلة أولية عن إصابة 33 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة“، مشيرة إلى أنهم ”نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات“.