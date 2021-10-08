واشنطن تتهم قائدًا سابقًا في طالبان بقتل جنود أمريكيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت وزارة العدل الأمريكية إن قائدًا سابقًا في حركة طالبان وُجهت له اتهامات بقتل جنود أمريكيين عام 2008، مضيفة أن هيئة محلفين اتحادية في نيويورك كشفت لائحة الاتهامات، يوم الخميس.



وذكرت الوزارة في بيان أن ”حاجي نجيب الله، الذي سبق اتهامه عام 2008 بخطف صحفي أمريكي، اتُهم أيضًا، اليوم الخميس، بشن هجمات في العام نفسه على جنود أمريكيين في أفغانستان، ما نجم عنها مقتل 3 جنود أمريكيين ومترجمهم الأفغاني، وإسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وفي وقت مُبكر من يوم الخميس، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان: إن موسكو تعتزم استضافة محادثات دولية بشأن أفغانستان، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة حركة طالبان.