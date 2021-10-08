اليوم.. مصر للطيران تسيير 81 رحلة جوية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير، اليوم الجمعة ٨ أكتوبر، ٨١ رحلة جوية بمعدل ٦٠ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، مدريد، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمَان، مسقط، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل.

كما تسيير، ١٩ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٨٨٤ راكبا.​