فوز "البسنديلي" برئاسة ستاد المنصورة و"أبو العزم" نائبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن المستشار عبد السلام بيبرس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات استاد المنصورة، بمحافظة الدقهلية فوز تامر حسن علي حسن، وشهرته "تامر البسنديلي" بمنصب رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة، بعد حصوله علي 3912 صوتًا، فيما حصل أقرب منافس له من بين 5 منافسين آخرين، وهو محمد جلال محمود الغازي، رئيس مجلس الإدارات السابق علي 3780 صوتًا.

وفاز شريف إبراهيم محمد أبو العزم، بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بحصوله على 5082 صوتًا، فيما حصل أقرب منافس لها وهو شريف إبراهيم حسن على 1703 أصوات، من بين 7 متنافسين على المنصب.

وحصل على منصب أمين الصندوق محمد محمود مصطفى محمد الهواري، وذلك لحصوله على أعلى الأصوات 3992 صوتًا، من بين 5 مرشحين كانوا يتنافسون على المنصب.

وفاز بمنصب العضوية تحت السن كل من عمرو محمود العدل البراوي، بحصوله على 5525 صوتًا، ونرمين عادل فتحي عبد الرحيم، لحصولها على 5237 صوتًا، وآية عادل صديق المتولي رضوان لحصولها على 5147 صوتًا، وشريف السيد شعبان زكي نعيم، لحصوله على 4774 صوتًا، وأحمد نبيل عبد السميع لحصوله على 4606 صوتًا.

وبلغ إجمالي المقيدين بكشوف الجمعية العمومية 56 ألفًا و520 عضوًا، وعدد الموقعين بكشف اللجنة "البطاقات المستخدمة" 11 ألفًا 968 عضوًا، وعدد الأصوات الصحيحة بلغ 10393 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة عدد 1575 صوتًا.

وأجريت العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل دخل 52 لجنة بإشراف 56 مستشارًا برئاسة المستشار عبد السلام بيبرس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وعضوية كلا من المستشارين شاكر عبد الغفار خليفه، نعيم عبد الغني خطاب، محمد أحمد عزب، نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وتحت وإشراف إدارة الهيئات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ومن جانبه، أكد أحمد مرتضى المدير التنفيذي لمركز شباب المدينة باستاد المنصورة، أن الانتخابات تنافس عليها 35 مرشحًا منهم 5 على منصب الرئيس و7 على منصب النائب و5 على منصب أمين الصندوق و18 مرشحًا على منصب عضو شباب تحت 35 سنة لاختيار 5 فقط.​