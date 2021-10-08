8 مصابين في تصادم سيارتين على طريق القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 8 أشخاص بينهم أم وأطفالها الأربعة، مساء الخميس، جراء تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ربع نقل، عند الكيلو 95 طريق قرية الفواخير "قفط - القصير" في قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف وربع نقل على طريق قرية الفواخير عند الكيلو 95 طريق "قفط - القصير"، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، بينهم أم أطفالها الأربعة.

جاء أسماء المصابين كالآتي: "رمضان أبوالحسن جابر - 57 عامًا، وأسامة عبدالعاطي عبدالنعيم - 38 عامًا، وداليا أبوالعطي عبدالنعيم - 31 عامًا، ومحمد حسن محمد السيد - 35 عامًا، والأطفال الأربعة الأشقاء يوسف محمد يوسف - 10 أعوام، ومنذر محمد يوسف - 7 أعوام، وأسيل محمد يوسف - 7 أعوام، وأيسل محمد يوسف - 3 أعوام".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.​