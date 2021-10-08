ابتداءً من اليوم.. لا حجر صحي على القادمين من هذه الدول إلى “أبو ظبي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت حكومة أبوظبي الإعلامي عن تحديث قائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة.

وأوضح حساب مكتب الحكومة على إنستغرام أنه لن تكون هناك حاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، وسيبدأ العمل بالقائمة المحدثة اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وتشمل القائمة:

الأردن

الإكوادور

البحرين

البرازيل

البرتغال

البوسنة والهرسك

التشيك

الجبل الأسود

الدنمارك

السعودية

السويد

الصين

الكويت

المجر

المغرب

المملكة المتحدة

النرويج

النمسا

الولايات المتحدة

اليابان

اليونان

آيسلندا

أذربيجان

أرمينيا

أستراليا

ألبانيا

ألمانيا

أوزبكستان

أوكرانيا

إسبانيا

إستونيا

إسرائيل

إندونيسيا

إيطاليا

بروناي

بلجيكا

بلغاريا

بليز

بوتان

بورما

بوروندي

بولندا

بوليفيا

بيلاروسيا

تايلاند

تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

تركمانستان

تشيلي

تونس

جزر القمر

جزر المالديف

جمهورية أيرلندا

جورجيا

روسيا

سان مارينو

سلطنة عمان

سلوفاكيا

سلوفينيا

سنغافورة

سويسرا

سيشيل

صربيا

طاجيكستان

فرنسا

فنلندا

قبرص

قرغيزستان

قطر

كازاخستان

كرواتيا

كندا

كوريا الجنوبية

كولومبيا

لوكسمبورغ

ليختنشتاين

مالطا

موريشيوس

مولدوفا

موناكو

نيوزيلندا

هولندا

هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)