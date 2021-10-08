تونس.. إصابة 33 شخصاً جراء اصطدام قطارين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أصيب 33 شخصاً في اصطدام قطارين بولاية بن عروس التونسية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة أن حادث اصطدام بين قطار الأحواز الجنوبية والقطار السريع القادم من سوسة وقع على مستوى محطة حي مقرين الرياض.

وصرح معز تريعة أن الحادث تسبب في إصابة 33 شخصاً.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية بأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه تم توجيه 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث وجار نقل المصابين للمستشفيات.

وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في بلاغ أن الحادث الذي جد مساء الخميس 7 أكتوبر 2021 على الساعة 19 و20 دق على مستوى محطة مقرين الرياض، والمتمثل في لحاق قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس والمتوقف بمحطة مقرين الرياض، قد أسفر عن إصابة 33 شخصا كحصيلة أولية.

وأوضحت الشركة أن الإصابات متفاوتة الخطورة وقد تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات.

وعبرت شركة السكك الحديدة عن أسفها لوقوع هذا الحادث، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات.