شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام قطارين بمحطة «مقرين الرياض» بتونس وإصابة 33 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وسائل إعلام تونسية محلية، باصطدام قطارين بمحطة “مقرين الرياض” .

وأسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 33 مسافرا بإصابات متفاوتة الخطورة و قد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات، وفق بيان أصدرته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية .

وأعلنت الشركة أنها شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث و أسبابه و تحديد المسؤوليات.