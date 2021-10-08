شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام قطارين بمحطة «مقرين الرياض» بتونس وإصابة 33 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت وسائل إعلام تونسية محلية، باصطدام قطارين بمحطة “مقرين الرياض” .
وأسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 33 مسافرا بإصابات متفاوتة الخطورة و قد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات، وفق بيان أصدرته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية .
وأعلنت الشركة أنها شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث و أسبابه و تحديد المسؤوليات.
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