شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تخفف قيود كورونا على الأماكن الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زادت إيطاليا اليوم الخميس، الحد الأقصى المسموح به لحضور الجماهير في الأماكن التي تستضيف أحداثا ثقافية ورياضية، لتواصل تخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 لمن يمكنهم تقديم وثائق تثبت مناعتهم من المرض.

وقالت الحكومة، إنه اعتبارا من 11 أكتوبر تشرين الأول، ستتمكن دور العرض السينمائي والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية من ملء جميع المقاعد بعد إلغاء حد كان يلزمها بعدم تخطي 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وذلك وفقا لنصيحة لجنة مستشارين للصحة العامة.

وسيتم رفع الحد الأقصى في أي استاد رياضي إلى 60 بالمئة من 35 بالمئة للصالات المغلقة، و75 بالمئة من 50 بالمئة للملاعب المفتوحة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية المسوح بها في الملاهي الليلية 50 بالمئة للمغلقة و75 بالمئة للمفتوحة.

ولن يكون هناك قيود متعلقة بالطاقة الاستيعابية في المتاحف لكن قواعد التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة، إذ لن يسمح بالدخول إلا لمن لديهم ما يعرف بجواز العبور الأخضر، الذي يثبت تلقيهم للقاح أو نتيجة فحص سلبية حديثة وسيظل استخدام الكمامات إلزاميا.