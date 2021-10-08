شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة العربية تطالب بتبادل البحوث المتعلقة بمواجهة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية الليلة الماضية، أعمال اجتماع مشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية.

وبحث المجتمعون عدداً من الموضوعات من بينها سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتداعيات جائحة (كوفيد-19) على جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوطن العربي ومشروع خطة للتعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة أضرارها.

وفي ختام أعمال الاجتماع أكد المشاركون أهمية أن تكون لكل دولة آلية تنسيق وطنية بين جهاز مكافحة المخدرات والأجهزة الصحية المعنية، وعقد اجتماعات دورية بين الجهتين لمواجهة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية ووضع الخطط والتدابير المناسبة لذلك.

ودعا المجتمعون الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بالآلية المتبعة لديها، في التنسيق بين أجهزة مكافحة المخدرات والأجهزة الصحية، على أن تقوم الأمانتان بتعميم كل الردود الواردة إليهما على الدول الأعضاء للاستفادة منها.

وطلب الاجتماع من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، بتبادل البحوث والدراسات وأوراق العمل والتقارير المتعلقة بمواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تعدُّ في نطاق الأجهزة التابعة للمجلسين، وتعزيز المشاركة المتبادلة في الاجتماعات التي تعقد في كل من الجهتين عندما تتعلق بمواضيع ذات اهتمام مشترك، واطلاع وزارات الداخلية والصحة في الدول العربية على نتائج تلك الاجتماعات.

وناشد الاجتماع كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بالتنسيق بشأن الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي تدعى إليها كل من الجهتين، وإلى العمل على توحيد المواقف العربية من القضايا المطروحة على جداول الأعمال.