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الأمم المتحدة ترحب باستراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي

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محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

رحب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، باستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

 

وقال دوجاريك، في تصريحات اليوم: «نرحب ترحيباً حاراً بهذا الإعلان المهم للغاية من قبل دولة الإمارات»، مشجعاً الدول الأخرى «لأن تحذو حذو المبادرة الإماراتية في المستقبل، وخاصة قبيل انعقاد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" في غلاسكو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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