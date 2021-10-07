وزارة الصحة الأوكرانية تعلن اكتشاف إصابة جديدة بشلل الأطفال

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، الخميس، اكتشاف إصابة جديدة بشلل الأطفال.



وأكدت في بيان صحفي، العثور على طفل (18 شهرا) مصابا بشلل الأطفال بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا ونقله إلى المستشفى.

وبسبب "معتقدات دينية"، رفض والدا الطفل التطعيمات الطبية لفيروس شلل الأطفال، بحسب وزارة الصحة.

وظهرت الأعراض الأولى في 1 سبتمبر/أيلول، وفي 3 من الشهر نفسه، وأدخل الطفل إلى المستشفى مع أعراض شلل جزئي في الأطراف السفلية.

ومع إجراء نظام الرعاية الصحية والمراقبة الوبائية وفقًا للبروتوكول والمعايير الدولية، تم تسجيل الحالة.

ويمكن أن يصاب كل طفل وبالغ غير محصنين بشلل الأطفال. لكن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس شلل الأطفال؛ لذلك، يتلقى الأطفال التطعيم الأول في الأشهر الأولى من العمر.

يذكر أنه تم القضاء على شلل الأطفال في أوروبا منذ عام 2002، إلا أنه في عام 2015، أكدت أوكرانيا اكتشاف حالات أخرى من شلل الأطفال في طفلين أحدهما يبلغ من العمر 10 أشهر والآخر 4، قوالت منظمة الصحة العالمية حينها إنه أول انتشار في أوروبا منذ 5 سنوات.