شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو متداول) إلقاء قنبلة على مرشح برلماني في انتخابات العراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير انتشر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يكشف واقعة مثيرة ونادرة الحدوث في الانتخابات البرلمانية.

ويظهر الفيديو محاولة لاغتيال نائب برلماني عراقي، حيث تعرض لإلقاء قنبلة يدوية أثناء إلقاء كلمة انتخابية.

وبحسب الفيديو فقد نجا المرشح من محاولة الاغتيال، وذلك أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في محافظة صلاح الدين العراقية.

وأسفر الحادث عن مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين كانوا قريبين من موقع تفجير القنبلة.

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