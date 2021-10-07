شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى بشأن أشرس تحورات كورونا «دلتا».. هل تكتب نهاية الوباء؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

على الرغم من انتشار لقاحات كورونا في معظم دول العالم إلا أن الإصابات في تزايد لدى بعض الدول التي تشهد تحورات فيروس كورونا “دلتا” الذي يعد أشرس تحورات الفيروس التاجي.

ورغم ذلك إلا أن يفجيني كونين عضو الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم، أكد أن “دلتا” تعتبر بمثابة القاعدة لتطور هذا الفيروس، وقد تكون المتحور الأخير له.

ووفقا لتقرير لوكالة “تاس” الروسية، فإنه من المرجح أن يظل متحور دلتا مسيطرًا لفترة من الوقت إلا إذا توقف كورونا عن التطور.

وأشار كونين إلى أنه كلما تم تعديل الفيروس وفقًا للظروف الحالية، زادت صعوبة تطور السلالة، ومن المرجح أن يظل متغير دلتا من كورونا، الذي أصبح مهيمنًا في العالم في عدد السكان، بعد أن توقف عن التطور، نظرًا لأنه من الصعب بشكل متزايد على سلالة أكثر تعديلًا أن تتطور بشكل أكبر.

وأضاف بالقول: “هناك بالتأكيد نوع من الاستقرار فمتغير دلتا هو المسيطر لبعض الوقت وكلما تم تعديل الفيروس وفقًا للظروف الحالية، زادت صعوبة تطور السلالة هذه العملية معقدة بسبب التطعيم، الذي يتم تنفيذه بنشاط في جميع أنحاء العالم في هذه الحالة.. يركز العلماء على متغير فيروس كورونا الذي يخترق الدفاع المناعي”، مشيراً إلى أن ظهور مثل هذه السلالات يترافق ببعض الصعوبات، حيث من الصعب على الفيروس الحفاظ على قدرة عالية على الارتباط بالمستقبلات، وفي نفس الوقت “الهروب” من الأجسام المضادة.

وقال: “من الصعب الجمع بين كل ذلك، وتبقى قليلة جدا فرص دلتا، لإنتاج طفرات قادرة على الصمود أمام الأجسام المضادة”.

وأوضح أنه لا يستطيع الجزم بأن الفيروس لن ينتقل إلى مستوى جديد من التطور، لكن العوامل المذكورة تشير إلى أن الوضع ليس في غاية السوء.