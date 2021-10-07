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البحرين تؤكد وقوفها مع المملكة ضد إرهاب الحوثي 

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الدمام - شريف احمد - دانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي وطائرتين مسيرتين (مفخختين) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي جبان، ينتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكدة وقوف المنامة مع المملكة، ومساندتها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات ، وتمكنها من التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من أجل التصدي لهذه الأفعال الإرهابية الآثمة، التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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