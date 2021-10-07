شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقتل عنصرين من ميليشيا «الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل إرهابيين من ميليشيا "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي، في منطقة "جنالي" بإقليم شبيلي السفلي.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط بالجيش الصومالي، إن فلول المتمردين تركوا وراءهم أيضاً جرحى، كما جرت مصادرة عدد من الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

وأشارت مصادر في الجيش إلى أنهم تلقوا معلومات تفيد بأن العناصر الإرهابية ستقوم بتنفيذ مخططات ضد قاعدة عسكرية للقوات المسلحة في منطقة "جنالي"، إلا أن الجيش تصدى لهم.

وكان الجيش الصومالي قد كثف في الآونة الأخيرة عملياته العسكرية، ضد فلول ميليشيا الشباب المتطرفة، حيث نجح مؤخراً في استعادة العديد من القرى في جنوب ووسط البلاد.