توصية جديدة تخص 'الجرعة المعززة' من لقاحات كورونا

وكان النظام الصحي في البلاد قد أعطى بالفعل جرعة معززة للسكان فوق سن 60 عاما.

وقالت لجنة الخبراء إن تكرار جرعة من لقاحات "فايزر-بيونتيك" أو "موديرنا" يجب أن تعطى بعد 6 أشهر على أقرب تقدير من أخذ الجرعات الأولية المعتادة.



وتابعت اللجنة أن "الحماية التي يوفرها اللقاح تضعف بمرور الوقت وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من العدوى غير المصحوبة بأعراض والأمراض الخفيفة.. مع تقدم السن تصبح الاستجابة المناعية بعد التطعيم أضعف بشكل عام ويمكن أن تصبح العدوى أكثر تكرارا مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة".