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توصية جديدة تخص 'الجرعة المعززة' من لقاحات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أوصت اللجنة الاستشارية للقاحات في ألمانيا اليوم الخميس بإعطاء جرعة معززة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 للسكان من سن 70 عاما فأكثر، إضافة للعاملين في المجال الصحي المخالطين للمرضى.
وكان النظام الصحي في البلاد قد أعطى بالفعل جرعة معززة للسكان فوق سن 60 عاما.

وقالت لجنة الخبراء إن تكرار جرعة من لقاحات "فايزر-بيونتيك" أو "موديرنا" يجب أن تعطى بعد 6 أشهر على أقرب تقدير من أخذ الجرعات الأولية المعتادة.


وتابعت اللجنة أن "الحماية التي يوفرها اللقاح تضعف بمرور الوقت وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من العدوى غير المصحوبة بأعراض والأمراض الخفيفة.. مع تقدم السن تصبح الاستجابة المناعية بعد التطعيم أضعف بشكل عام ويمكن أن تصبح العدوى أكثر تكرارا مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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