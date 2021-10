هذا النوع من الخضار يقي من سرطان القولون!

بغداد - ياسين صفوان - فقد وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة "Gut Microbes"، أن تناول السبانخ يمكن أن يساعد في منع تكوين الأورام الخبيثة، خصوصاً مرض سرطان القولون.

وأجرى الباحثون في مركز العلوم الصحية التابع لجامعة تكساس الأميركية، تجارب على الفئران استمرت لمدة 26 أسبوعاً، وفق ما ذكر موقع "Eat this Not Thats".



وقارنوا من خلالها تطور الأمراض الحميدة والتي يمكن أن تتحول إلى أورام سرطانية في المستقبل، لدى الفئران التي تم منحها وجبات من السبانخ المجففة والمجموعة الضابطة الأخرى.

السبانخ تعزز صحة الأمعاء