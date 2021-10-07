الحكومة الجزائرية: نتعرض إلى حملة إعلامية شرسة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال وزير الاتصال المتحدث الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحيمر إن الجزائر تتعرض إلى حملة إعلامية شرسة محورها المغرب وإسرائيل.

وشدد عمار بلحيمر في تصريح على أن السيادة الوطنية لا تقبل المساومة.

وصرح الوزير رداً على سؤال بشأن تعرض الجزائر إلى حملة إعلامية شرسة محورها المغرب وإسرائيل، بأن الإعلام الجزائري أثبت مرة أخرى قدرته العالية ومستواه الإحترافي الكبير في الدفاع عن الوطن بالنظر إلى حجم الهجمات التي تتعرض لها الجزائر من طرف أعدائها من الخارج وخصوصا الهجمات الإعلامية في الفضاء السيبرياني الموجهة من طرف المغرب.

وأضاف “عندما نتمعن في محتوى الخطاب السياسي الرسمي للمخزن نتأكد أنه يسعى دون لبس إلى زعزعة استقرار الجزائر”.