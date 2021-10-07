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ما حقيقة أنباء تهريب الفرنسيين لقاعدة بيانات “مترو الجزائر”؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

الجزائر

أكد المدير العام لمؤسسة “مترو الجزائر”، علي أرزقي، أن ما تم تداوله حول تهريب “الشريك” الفرنسي في المؤسسة لقاعدة البيانات عند مغادرته “ليس صحيحاً”.

وقال أرزقي في تصريح في الإذاعة “الجزائرية الثالثة” إن “السبب الوحيد لتأخر استئناف عمل مترو الجزائر هو جائحة ”، مشيرا إلى أن “ما تم تداوله حول تهريب الشريك الفرنسي في المؤسسة لقاعدة البيانات عند مغادرته ليس صحيحاً”.

وأوضح أن “الشركة تُسيّر حاليا بكوادر 100% جزائرية بعد انتهاء عقد الشريك الفرنسي، وأن سنوات الشراكة في التسيير بين الجانبين لسنوات سمحت بنقل الخبرة للجانب الجزائري”.

وكشف المدير العام لمؤسسة “مترو الجزائر”، في وقت سابق، أنه “سيتم استلام مشروع توسعة المترو في خطه الرابط بين محطة الحراش ومطار هواري بومدين، خلال الثلاثي الأول من سنة 2026”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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