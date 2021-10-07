شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر العشرات نتيجة الأمطار بولاية ألاباما الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأمريكية إن أربعة على الأقل لاقوا حتفهم عندما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من ولاية ألاباما، أمس الأربعاء وأدت إلى إغلاق الطرق وغمر البيوت، مما دفع السلطات للقيام بعشرات عمليات الإنقاذ.

وذكر مسؤول بمقاطعة مارشال في وقت مبكر اليوم الخميس، إن السيول تسببت في مقتل طفل في الرابعة، بمنطقة أراب على بعد 105 كيلومترات شمالي برمنجهام.

وذكر موقع (أل دوت كوم) الإخباري أن ثلاثة قتلى آخرين عُثر عليهم في سيارتين جرفتهما المياه من على الطرق، إلى جداول في مناطق متضررة بشدة بمقاطعتي مارشال وهوفر.

وأوضح المسؤولون، أنه تم إنقاذ زهاء 20 آخرين من مركبات، وأكثر من 80 من منازل غمرتها المياه.

وأصدرت الهيئة الوطنية للطقس تحذيرا بخصوص سيول مفاجئة في وقت متأخر أمس الأربعاء، لمقاطعتي شيلبي وجيفرسون في ألاباما، حيث سجلت محطات الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة، وصل منسوبها إلى ما بين 13 و25 سنتيمترا في يوم واحد.