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عاجل.. العاهل المغربي يعين رسميًا أعضاء الحكومة الجديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الخميس، رسميًا أعضاء الحكومة الجديدة والتي تضم ضم 25 وزيرا ووزيرة.

 

وشملت الحكومة الجديدة، عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، ناصر بوريطة للشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي، للعدل.

 

بجانب أحمد التوفيق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد حجوي، في منصب الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح العلوي، في وزارة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة في وزارة التجهيز والماء.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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