عاجل.. العاهل المغربي يعين رسميًا أعضاء الحكومة الجديدة

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الخميس، رسميًا أعضاء الحكومة الجديدة والتي تضم ضم 25 وزيرا ووزيرة.



وشملت الحكومة الجديدة، عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، ناصر بوريطة للشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي، للعدل.

بجانب أحمد التوفيق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد حجوي، في منصب الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح العلوي، في وزارة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة في وزارة التجهيز والماء.