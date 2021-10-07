شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشدد على احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت مصر قرار المحتل القائم بالقوة الذي يقضي بمنح المتطرفين اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى، وبما يُعد انتهاكاً للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، معربةً عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار قضاء المحتل القائم بالقوة وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.