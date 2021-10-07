شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» يوافق على تعيين محقق للانتهاكات في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على تعيين مقرر خاص بأفغانستان للتحقيق في انتهاكات ارتكبتها حركة طالبان وأطراف أخرى في الصراع هناك.

وحصل مشروع القرار المقدم من الاتحاد الأوروبي على موافقة 28 دولة بينما عارضته خمس، منها الصين وباكستان وروسيا، وامتنعت 14 عن التصويت في المجلس الذي يضم 47 دولة عضوا.

وسيبدأ مقرر خاص بأفغانستان عمله في مارس آذار، وسيدعمه خبراء من الأمم المتحدة في التحليل القانوني والطب الشرعي وحقوق المرأة وفقا لمشروع القرار.