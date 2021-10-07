شكرا لقرائتكم خبر عن «وزراء الداخلية العرب» تدين محاولة الميليشيا استهداف مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعملية الإرهابية التي حاولت الميليشيا الحوثية من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية - بفضل الله - من اعتراضها وتدميرها.

وقالت في بيان اليوم: "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المدنيين للخطر ويمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة عليها ومحاسبة مرتكبيها، ودليلا جليا على إمعان هذه الميليشيا في تجاوزاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود والقوانين والأعراف الدولية، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة ومساندتها المطلقة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها".

وأشادت الأمانة بالأدوار التي تقوم بها القوات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.