16 قتيلا في هجوم على جيش مالي

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وكان جيش مالي أعلن مصرع خمسة عسكريين على الأقل وجرح ثمانية في الهجوم إلا أن مسؤولا طبيا يعمل في وسط مالي قال إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 16 فيما بلغ عدد الجرحى عشرة، كما أكد مصدر أمني الحصيلة الجديدة.
وأشار الجيش المالي في بيان إلى أن هجوما بعبوات ناسفة يدوية الصنع استهدف قواته من دون أن يحدد مكان الهجوم، فيما أوضحت مصادر عسكرية وإدارية أن الهجوم وقع على الطريق بين بانكاس وباندياغارا.
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