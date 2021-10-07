تركيا تقبض على روسي مطلوب للإنتربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات التركية أمس مواطنا روسيا عضوا في تنظيم داعش، ومطلوبا للشرطة الدولية «الإنتربول» بالنشرة الحمراء.

ووفقا لوكالة «الأناضول» التركية، فإن الشرطة في أنقرة توصلت إلى معلومات مفادها أن المشتبه به يوجد في العاصمة، بعدما دخل إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وبعد تحديد مكان إقامة المطلوب، نفذت فرق مكافحة الإرهاب صباح أمس عملية مداهمة على عنوانه.

وأوقفت فرق الأمن المشتبه به، كما عثرت في مكان إقامته على 4800 دولار، و8 آلاف روبل روسي، و16 ألفا و800 ليرة تركية، فضلا عن الكثير من المعدات التكنولوجية، وبطاقة هوية سورية مزورة.