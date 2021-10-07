زلزال مدمر يثير الذعر في باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما نشر الجيش الباكستاني قوات لإنقاذ عشرات الأشخاص يخشى أن يكونوا محاصرين تحت الأنقاض بعد زلزال قوي أودى بحياة 20 شخصا وألحق أضرارا بمئات المنازل في إقليم بلوشستان النائي جنوب غرب البلاد، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال، وعبرت عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في باكستان في هذا المصاب الجلل، كما قدمت خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، ولباكستان قيادة وحكومة وشعبا.

وقال وزير الداخلية في بلوشستان ضياء لانجوف «إنه تم نشر طائرات هليكوبتر عسكرية لتوصيل الإمدادات الغذائية والأدوية والفرق الطبية إلى بلدة هارناي في بلوشستان، حيث وقع الزلزال قبل فجر أمس بينما كان الناس نائمين»، وأضاف «إنه تم نقل وحدات البحث والإنقاذ المدني التابعة للجيش إلى المنطقة جوا للبحث عن ناجين.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر الساعة الثالثة صباحا، على بعد نحو 100 كلم شرق العاصمة الإقليمية كيتا، وشعر السكان به في مدينة كراتشي جنوبي البلاد وحتى العاصمة إسلام أباد، وأفاد البيان بأن نحو 300 آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات محلية بعد إصابتهم جراء الزلزال.

وقال رئيس الإدارة المحلية سهيل أنور، «إن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض»، مضيفا «نخشى أن يرتفع عدد حالات الوفاة بمجرد وصول فرقنا إلى المناطق النائية».

وتظهر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يركضون من منازلهم في حالة ذعر ويصرخون مع اهتزاز المباني، وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث «إن الهزات تسببت في انهيارات أرضية في موقعين على الطريق السريع الرئيس بين كيتا وهارناي».

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