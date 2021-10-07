نزلاء السجون والنازحون يستهلون انتخابات العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدلي مليون و196 ألفا و453 ناخبا عراقيا من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحون ونزلاء السجون اليوم بأصواتهم في مستهل الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى يوم الأحد المقبل.

وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن مليونا و75 ألفا و727 من أبناء الجيش العراقي وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية سيدلون بأصواتهم في الساعة السابعة صباحا في 595 مركزا انتخابيا تضم 2584 محطة اقتراع في التصويت الخاص، وأشارت إلى 120ألفا و126 من النازحين سيدلون بأصواتهم في 86 مركزا انتخابيا تضم 309 محطات اقتراع، بينما يدلي 671 من السجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية بأصواتهم في ست محطات انتخابية موزعة على عدد من المحافظات.

وشرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتحديد المراكز الانتخابية وتكليف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية لتسهيل عملية التصويت قبيل إغلاق صناديق الاقتراع الكترونيا في الساعة السادسة مساء غد.

وأعلن اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن جميع القوات العراقية دخلت في حالة الإنذار استعدادا لإجراء الانتخابات وتم نشر القوات على شكل أطواق أمنية في محيط المراكز الانتخابية والشوارع فضلا عن الاستعانة بقوات احتياط.

وذكر أن الناخبين بالتصويت الخاص سيدلون بأصواتهم بحرية في مراكز انتخابية تم تحديدها بوقت مبكر.

ومن المنتظر أن تشهد الانتخابات العراقية مشاركة نحو 900 مراقب دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والممثليات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق لمراقبة سير العملية الانتخابية.