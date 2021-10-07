29 قتيلا في اعتداءات مسلحة بنيجيريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 29 شخصا مصرعهم في هجمات مسلحة شنتها قوات الأمن النيجرية في محافظتي زامفارا وكاتسينا. وأوضحت السلطات الأمنية النيجيرية في بيان أن مجهولين شنوا هجوما مسلحا على محافظة زامفارا، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا، واشتعال النيران في عدد كبير من المنازل.



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