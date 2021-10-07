التحالف يدمر موقع إطلاق مسيرة استهدفت مطار أبها

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وأوضح بيان للتحالف أن عملية الاستهداف الدقيقة بمحافظة صعدة، شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق، واعتبر «محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين بمطار أبها تمثل جريمة حرب»، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات لتحييد مصادر التهديد» المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.
وجاء ذلك ردا على اعتداء غاشم بمسيرة مفخخة على مطار أبها، نجح التحالف في اعتراضها، وأدت إلى إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بالمطار وتهشم زجاج بعض الواجهات.
وكشف عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكدا تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة، وأشار التحالف إلى أن جهوده أسهمت بحماية خطوط الملاحة في مضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر.
من جانب آخر أكد المبعوث الأممي الخاص باليمن، هانس غروندبرغ أن صعوبة إبطال الآثار الإنسانية والاقتصادية للحرب مع كل يوم يمر، وأن الحرب حولت الحياة اليومية في اليمن إلى كفاح.
هناك حاجة ملحة لتغيير المسار والعمل نحو تسوية سياسية تشمل الجميع وتنهي النزاع بشكل كامل وتسمح لليمن بالتعافي والنمو».
ميدانيا، قتل 8 من عناصر ميليشيات الحوثي في كمين مسلح نفذته المقاومة الشعبية بمديرية بيحان غرب محافظة شبوة، وقال موقع المصدر أونلاين، «إن المقاومة الشعبية نصبت كمينا مسلحا لأحد الأطقم التابعة لميليشيات الحوثي، أثناء تنقله في مديرية بيحان.
وهاجم كمين المقاومة الشعبية الطقم الحوثي وقتلوا جميع عناصره بالرصاص في تطور نوعي لافت لوسائل المقاومة الشعبية ضد مليشيات الحوثي.
وبحسب المصدر فإن العملية تأتي ضمن إطار الرفض الشعبي والمجتمعي لتواجد ميليشيات الحوثي في مديريات بيحان.
من جهة أخرى، شهدت مديريات ساحل حضرموت، شرقي اليمن، سيولا جارفة، تأثرا بإعصار «شاهين»، وتسببت بأضرار مادية كبيرة.
وأكد مصدر محلي بمحافظة حضرموت أن أمطارا غزيرة هطلت على مديريات الساحل وتركزت بشكل كبير في مديرية الديس بساحل حضرموت واستمرت فيها لنحو ثمان ساعات، أن السيول الجارفة التي تبعت الأمطار أدت إلى جرف عدد كبير من المركبات والممتلكات.
وفي السياق أشارت غرفة أرصاد حضرموت، أن كمية الأمطار التي هطلت بلغت 102ملم، وهي كمية كبيرة تجاوزت كل التنبؤات.
وأضافت أنها تعادل كمية المطر التي هطلت على مدينة المكلا لعدة سنوات. وتوفي الشاب «حسان خالد الشماسي»، من أبناء مديرية الشرج، بسبب صاعقه رعدية أثناء هطول الأمطار.
مشاهدات يمنية:
- مصرع القيادي الحوثي البارز عبداللطيف المهدي في جبهة مأرب وعدد من مرافقيه.
- اعتقال الإعلامي الرياضي عمار مخيف بمنطقة كريتر بمحافظة عدن.
- مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي يشكو الحوثيين إلى مجلس الأمن.
- 34 منظمة تؤكد استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في حصار 35 ألف نسمة بمديرية العبدية بمأرب.
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