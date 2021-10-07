محمد بن زايد يبحث التعاون مع إثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الجانبين استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وهنأ بن زايد رئيس الوزراء الإثيوبي بمناسبة تنصيبه لولاية جديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه.

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