5 آلاف مهاجر ولاجئ في قبضة الأمن الليبي

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وأعلنت وزارة الداخلية الليبية أنها شنت حملة أمنية ضد تجار المخدرات ومهربي الكحول والمهاجرين غير الشرعيين في حي قرقارش غرب طرابلس.
وبعد ساعات، قالت الوزارة «إن مركزا لاحتجاز المهاجرين في حي غوط الشعال القريب استقبل أربعة آلاف مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة كجزء من الحملة.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود، التي تقدم الرعاية الطبية في ثلاثة مراكز احتجاز في طرابلس، «إنها شهدت احتجاز العديد من الأشخاص في ظروف مكتظة وغير صحية دون الحصول على ما يكفي من الغذاء أو الماء أو المأوى أو الرعاية الطبية».
وقالت مديرة العمليات للشأن الليبي في منظمة أطباء بلا حدود، إلين فان دير فيلدن «نرى قوات الأمن تتخذ تدابير قصوى لاحتجاز الأشخاص الأكثر ضعفا بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية في مرافق مكتظة للغاية».
وقالت الأمم المتحدة «إن مهاجرا قتل وأصيب 15 آخرون في عمليات الدهم، وأصبحت ليبيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر منذ اندلاع الفوضى في هذا البلد الذي يقع في شمال أفريقيا بعد أحداث عام 2011 التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي.
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