ضبط لحوم وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

ضبطت إدارة تموين مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية سلعًا غذائية ولحومًا منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر داخل محال جزارة وبقالة في مركز أبو كبير.

أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية أن إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد محيي رئيس الرقابة التموينية، شنت حملة على محلات الجزارة والبقالة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، منها "المحضر رقم 2442 جنح بضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، والمحضر رقم 2443 جنح بالذبح خارج السلخانة".

كما جرى تحرير محضر رقم 2444 جنح للذبح خارج السلخانة، ومحضر رقم 2445 جنح للذبح خارج السلخانة، ومحضر رقم ٢٤٤٦ جنح للذبح خارج السلخانة، والتحفظ على كميات من اللحوم.