زلزال بقوة 6.1 درجات يهز طوكيو

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات العاصمة اليابانية طوكيو، والمناطق المحيطة بها مساء اليوم، لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي، وفق ما قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتسبب الزلزال بتمايل مبان وإصدار تحذير طارئ، إلى هواتف السكان المحليين لمنحهم الوقت للاحتماء. وأفادت معلومات أولية أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية، بأن مركز الزلزال حدد في محافظة شيبا في شرق طوكيو، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال، بحوالى 5.9 درجات على عمق 61 كيلومترا. وتوقفت بعض خدمات القطارات السريعة والمحلية، احترازيا بعد الزلزال، لكن تقارير لوسائل إعلام محلية من مواقع في طوكيو وحوله، أفادت بأنه لا يبدو أن هناك أي تأثير خطير للزلزال. كذلك، أجريت عمليات تحقق في محطات نووية إقليمية، لكن لم ترد تقارير عن حدوث أي اختلالات.

وتم الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء، عن مئات المنازل في طوكيو بعد وقوع الزلزال. وكان الزلزال قويا نسبيا، مقارنة بالزلازل الأخيرة في طوكيو، التي مثل الكثير من المناطق اليابانية، تشهد نشاطا زلزاليا بشكل منتظم.